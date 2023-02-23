مدفيديف: يجب على كل روسي العمل لتعزيز أمن الوطن 

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن أهم واجبات المواطن الروسي تتلخص في خدمة الوطن بالتفاني والتمسك بالواجب والشرف والعمل للدفاع عن أمن البلاد واستقلالها.

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وأضاف مدفيديف، في تهنئته للمواطنين بعيد "حماة الوطن": "يوم حماة الوطن- هو عيد متميز لنا جميعا. الخدمة المتفانية للوطن والإخلاص للواجب والشرف، وكذلك الدفاع عن أمن البلاد واستقلالها على الرغم من أي تهديدات – هذه الأمور الرئيسية المطلوبة من كل مواطن روسي في هذه الفترة. اليوم، كما قبل سنوات بعيدة، نقوم بالتصدي بحزم للقوى المعادية، ونكبح النازية التي ترفع رأسها من جديد".

ووجه مدفيديف كلمات شكر خاص، للذين يقاتلون بقوة وشجاعة على الخطوط الأمامية خلال العملية العسكرية الخاصة، والذين بعملهم المتفاني يقربون حلول النصر.

وقال: "قوتنا تكمن في الوحدة، وفي المسؤولية المشتركة عن مستقبل البلاد. ومعا فقط سنحقق أهدافنا ونهزم العدو. الماضي العظيم معنا، والمستقبل سيكون لنا".

المصدر: نوفوستي