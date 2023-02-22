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نيبينزيا: الغرب كان يجهز أوكرانيا عن عمد لخوض حرب ضد روسيا

السفير الروسي بلندن: روسيا لم ولن تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

أخبار روسيا

السفير الروسي بلندن: روسيا لم ولن تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا
Sputnik ALEXEI FILIPPOV
السفارة الروسية بلندن
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صرح السفير الروسي في لندن أندريه كيلين بأن بلاده وفقا للعقيدة العسكرية لا تنوي استخدام السلاح النووي في النزاع في أوكرانيا.

وردا على سؤال الصحفي بشأن ما إذا كانت هناك ظروف ستدفع روسيا لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا، قال السفير في تصريح لإذاعة LBC: "في هذا النزاع لا".

وأوضح أن "لدينا العقيدة (العسكرية) التي تقول بوضوح في أي حال يمكن استخدام السلاح النووي، وهو الهجوم النووي على روسيا أو في حال كان الهجوم بأسلحة تقليدية خطيرا إلى درجة تعرض وجود دولتنا للخطر".

وأشار إلى أن النزاع الحالي لا يتماشى مع تلك الظروف.

يذكر أن روسيا قد أعلنت مرارا أنها لن تكون الجهة التي ستستخدم السلاح النووي أولا، وأنها يمكن أن تستخدمه فقط ردا على هجوم يمثل "خطرا وجوديا" على روسيا.

المصدر: تاس

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