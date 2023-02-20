الأمن الروسي يعتقل أكثر من 30 شخصا يشتبه في اختلاسهم أموالا من صندوق التقاعد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 30 شخصا في إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية وموسكو للاشتباه في اختلاسهم أموالا من صندوق التقاعد.

وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي في بيان إنه "تم إحباط أنشطة جماعة إجرامية منظمة، تخصصت في اختلاس أموال ميزانية صندوق المعاشات التقاعدية لروسيا الاتحادية، وقمعها".

ويضم التنظيم الإجرامي موظفين سابقين وحاليين في صندوق التقاعد، وكذلك شركة البريد الروسية.

ووفقا لأجهزة الأمن، فإن أفراد المجموعة كانوا يقومون من 2019 إلى 2021 بتحويلات مالية غير قانونية، للمعاشات التقاعدية لسكان إنغوشيا دون علمهم.

قاموا بتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية لفرع للبريد الروسي، ويقومون بسرقتها بعد تجميدها تحت ستار إعادة الحساب.

ومن أجل التمويه وإخفاء جرائمهم، كانوا يقومون بتزوير وثائق الإبلاغ، والتي بموجبها تم تحويل جميع الأموال الواردة من صندوق المعاشات التقاعدية بالكامل إلى السكان.

المصدر: RT