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إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة روستوف الروسية وإصابتان على الأقل

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إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة روستوف الروسية وإصابتان على الأقل
Sputnik
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أطلق شخص مجهول النار من سلاح ناري، في مركز تجاري بمدينة روستوف، وأعلنت وكالات إنفاذ القانون في المنطقة عن إصابة شخصين، ويجري البحث عن الجاني.

وقال مصدر لوكالة "تاس": "مجرم مجهول، كان متواجدا في مبنى متجر في روستوف، وأثناء نزاع مفاجئ، قام  باستخدام سلاح ناري، وأطلق النار وألحق إصابات جسدية برجلين".

وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لمنطقة روستوف: "التحقيق جار، وقد بدأت قضية جنائية بموجب الجزء 2 من المادة 213 من القانون الجنائي الروسي".

وأشارت الخدمة الصحفية، إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على مطلق النار والقبض عليه.

المصدر: تاس

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