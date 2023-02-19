إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة روستوف الروسية وإصابتان على الأقل

أطلق شخص مجهول النار من سلاح ناري، في مركز تجاري بمدينة روستوف، وأعلنت وكالات إنفاذ القانون في المنطقة عن إصابة شخصين، ويجري البحث عن الجاني.

وقال مصدر لوكالة "تاس": "مجرم مجهول، كان متواجدا في مبنى متجر في روستوف، وأثناء نزاع مفاجئ، قام باستخدام سلاح ناري، وأطلق النار وألحق إصابات جسدية برجلين".

وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لمنطقة روستوف: "التحقيق جار، وقد بدأت قضية جنائية بموجب الجزء 2 من المادة 213 من القانون الجنائي الروسي".

وأشارت الخدمة الصحفية، إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على مطلق النار والقبض عليه.

المصدر: تاس