"روستيخ" تعلن توسيع حجم الإنتاج التسلسلي لصواريخ "كينجال" الفرط صوتية

تعمل الشركة الحكومية الروسية "روستيخ" المتخصصة في مجال الأسلحة على توسيع حجم الإنتاج التسلسلي للصواريخ الحديثة "كينجال" الفرط صوتي، بحسب مدير عام الشركة سيرغي تشيميزوف.

وقال تشيميزوف اليوم السبت على أثير قناة "زفيزدا": "بالطبع. كان (كينجال) معروضا في السوق لفترة طويلة. في البداية لم يتطلب تصنيعه الكمية نفسها التي يتطلبها في الوقت الحالي، لذلك نحن الآن نزيد (حجم الإنتاج)".

الجدير بالذكر أن "كينجال" ويعني الخنجر هو أحدث مجمع روسي للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ومحمولة للإطلاق بواسطة المقاتلات "ميغ-31" الاعتراضية المجهزة خصيصا لهذا الغرض.

كما يتميز صاروخ "كينجال" برؤية رادار منخفضة وقدرة عالية على المناورة وهو مصمم لتدمير الأهداف البرية والبحرية.

المصدر: تاس