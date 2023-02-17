بوتين يوقع قانونا حول الدعم الاجتماعي لزوجات العسكريين الذين قتلوا أثناء العملية الخاصة بأوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا فدراليا حول تقديم الدعم الاجتماعي لزوجات العسكريين الذين قتلوا أثناء العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بغض النظر عن تكوين الأسرة.

ووفقا لهذه الوثيقة التي تدرج تعديلات على القانون "حول قدامى المحاربين" ستحصل زوجات العسكريين اللواتي لم يتزوجن مرة أخرى، على أقصى قدر من الدعم الاجتماعي بغض النظر عن تكوين الأسرة التي يعشن فيها بعد مقتل أزواجهن في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها أوضحت رئيسة لجنة السياسة الاجتماعية بمجلس الاتحاد الروسي إينا سفياتينكو أن زوجات العسكريين القتلى اللواتي يعشن ليس فقط مع أطفالهم بل، على سبيل المثال مع أبائهن وأمهاتهن، لم يكن بإمكانهن في السابق تلقي نفس تدابير الدعم مثل الزوجات اللواتي يعشن بمفردهن أو مع أطفال فقط. وشددت على أن القانون الجديد يحل هذه المشكلة.

المصدر: نوفوستي