مفوضة حقوق الطفل في روسيا تعلن تبنيها طفلا من ماريوبول

أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، أنها تبنت طفلا عمره 15 عاما من مدينة ماريوبول.

وأعلنت مفوضة حقوق الطفل عن ذلك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قائلة إنها تبنت صبيا يبلغ من العمر 15 عاما في ماريوبول.

وقدمت بيلوفا خلال الاجتماع تقريرا عن عمل هيكلها، وعن اندماج الأطفال من المناطق الجديدة.

بدوره أكد الرئيس الروسي على ضرورة تقديم الدعم المالي لهذا الهيكل، ووصف مهمة رعاية الأطفال بالمقدسة وأنه لا يمكن التردد في توفير كل ما يحتاجه هذا العمل.

المصدر: وكالات