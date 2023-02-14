روسيا تحقق في اتهامها بانتهاك اتفاقية الأمن النووي في أوكرانيا

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها ستباشر التحقيق في الاتهامات لروسيا بانتهاك اتفاقية الأمن النووي خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان مقر التنسيق المشترك الروسي للعمل الإنساني قد أعلن أن السلطات الأوكرانية "تحضر بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا لاستفزاز في تشيرنوبل ومحيطها لاتهام روسيا بانتهاك اتفاقية الأمن النووي عشية الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيانها، إن اللجنة "ستحدد وقائع التحضير للاستفزاز ضد روسيا، التي أعلن عنها مقر التنسيق الروسي للعمل الإنساني في أوكرانيا".

وأضافت أنها "ستعطي التقييم القانوني اللازم لهذه الحقائق".

المصدر: نوفوستي