أعلن ممثل الأجهزة الأمنية الخاصة في إقليم زابوروجيه القبض على عصابة للجريمة المنظمة تمارس جرائم عرقية بما في ذلك على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

جاء ذلك في بيان نشرته الأجهزة الأمنية التي قامت بهذه العملية كجزء من عمليات تمشيط المنطقة، وتطهيرها من الأنشطة الإجرامية. وجاء في البيان: "أثبتت مجموعة إجراءات البحث الميدانية أن أعضاء المجموعة متخصصون في مصادرة المباني والمنشآت وفي عمليات السطو والابتزاز والاختطاف التي ارتكبت ضد ممثلي الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخاصة أصحاب المزارع".

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وتابع ممثل الأجهزة أنه تم اعتقال زعيم العصابة بافل خاريبوف وشهرته باشا الأوسيتي، إضافة إلى 4 من أعضائها النشطين: أليكسي شيشوك وشهرته ليوشا الملاكم، وأليكسي لوباتا، وسورين أغادجانيان ويوري مراديان، حيث تم العثور في شقق المتهمين وكذلك في المرآب الذي يملكه خاريبوف قذائف آر بي جي و4 وحدات من الأسلحة الآلية AK-47 وAK-12 وAKM وAKS ومسدسين من طراز ماكاروف ومسدس من طراز TT، إضافة إلى 28 قنبلة RGD، وقنبلتين دخانيتين وكمية كبيرة من الذخيرة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية الخاصة على مخبأ يحتوي على بندقيتين هجوميتين من طراز AKSU وبندقية AKM و240 طلقة ذخيرة.

المصدر: نوفوستي