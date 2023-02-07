مصرع خمسة وإصابة اثنين بانفجار غاز منزلي في مدينة يفريموف الروسية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة أخرون، اليوم الثلاثاء، بانفجار غاز منزلي في مبنى سكني من خمسة طوابق في مدينة يفريموف بمقاطعة تولا الروسية.

وقال ممثل إدارة الطوارئ الروسية: "انهار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، وتم العثور على جثث خمسة قتلى، وأصيب شخصان آخران لكنهما على قيد الحياة."

ووفقا له، فإن السبب الأولي للحادث هو انفجار غاز منزلي، ويجري استيضاح المعلومات المتعلقة بالضحايا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخصين من تحت أنقاض المبنى السكني.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي": "تم انتشال شخصين آخرين من تحت الأنقاض، أي أربع إصابات في المجموع".

وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، وقع انفجار مساء الثلاثاء في مبنى سكني رقم 2 مكون من خمسة طوابق وخمسة منافذ في يفريموف، وانهار المدخل الأول للبناية، وتم إجلاء سكان المبنى، كما تم تنظيم مرفق إيواء مؤقت.

المصدر: نوفوستي