قديروف يعلق على شائعات وجوده في جزر المالديف

علق الرئس الشيشاني رمضان قديروف، على الشائعات التي تحدثت عن تواجده في جرز المالديف، وقال إنه من المضحك سماع مثل هذه الشائعات، مؤكدا أنه في مكتبه يعمل مع مساعديه.

ونشر قديروف فيديو في قناته على "تيليغرام"، من أمام مكتبه، وقال إنه فقط اليوم سمع بأن وسائل الإعلام أرسلته إلى جزر المالديف، مضيفا: "أنا في المنزل، ليس لدي طائرات أو مروحيات، لدي سيارات، فقط، أتركونا وشأننا. نحن في المنزل، ونعمل في مقر إقامتنا".

وظهر في الفيديو السكرتير الصحفي للرئاسة الشيشانية، إلمان فاخيدوف، وأشار إلى أن البعض يقولون إن المواد المنشورة مؤخرا مع قديروف قديمة، ويتم ذلك لإخفاء وجود رئيس الشيشان في الخارج، ليرد قديروف قائلا: "حسنا، ماذا يمكنك أن تفعل، هناك من يحبون الثرثرة ويتحدثون".

وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن الرئيس الشيشاني في إجازة منذ يوم 12 يناير، وأنه قام بتكليف رئيس حكومة الجمهورية، مسلم خوتشييف، للقيام بمهامه، ومع ذلك، تظهر المواد اليومية على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بقديروف حيث يعقد اجتماعات عمل.

المصدر: RT