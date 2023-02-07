 
مباشر
عاجل
اليونان تسجل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر

قديروف يعلق على شائعات وجوده في جزر المالديف

أخبار روسيا

قديروف يعلق على شائعات وجوده في جزر المالديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upg4

علق الرئس الشيشاني رمضان قديروف، على الشائعات التي تحدثت عن تواجده في جرز المالديف، وقال إنه من المضحك سماع مثل هذه الشائعات، مؤكدا أنه في مكتبه يعمل مع مساعديه.

ونشر قديروف فيديو في قناته على "تيليغرام"، من أمام مكتبه، وقال إنه فقط اليوم سمع بأن وسائل الإعلام أرسلته إلى جزر المالديف، مضيفا: "أنا في المنزل، ليس لدي طائرات أو مروحيات، لدي سيارات، فقط، أتركونا وشأننا. نحن في المنزل، ونعمل في مقر إقامتنا".

وظهر في الفيديو السكرتير الصحفي للرئاسة الشيشانية، إلمان فاخيدوف، وأشار إلى أن البعض يقولون إن المواد المنشورة مؤخرا مع قديروف قديمة، ويتم ذلك لإخفاء وجود رئيس الشيشان في الخارج، ليرد قديروف قائلا: "حسنا، ماذا يمكنك أن تفعل، هناك من يحبون الثرثرة ويتحدثون".

وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن الرئيس الشيشاني في إجازة منذ يوم 12 يناير، وأنه قام بتكليف رئيس حكومة الجمهورية، مسلم خوتشييف، للقيام بمهامه، ومع ذلك، تظهر المواد اليومية على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بقديروف حيث يعقد اجتماعات عمل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة