قديروف يعلق على الانتقادات التي تلت تعيين أحد أقاربه نائبا لرئيس وزراء الشيشان

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على الانتقادات على خلفية تعيينه لأحد أقاربه نائبا لرئيس وزراء الشيشان.

وقال قديروف في بيان نشره على قناته في "تيليغرام" اليوم الأحد، إن "العديد من علماء السياسة والخبراء بين قوسين، يحبون التحدث عن القانون عندما يتعلق الأمر بأقارب موظفي الدولة. لا تساوي كفاءة أمثال هؤلاء فلسا واحدا"، مضيفا أنه إذا كانوا يهتمون كثيرا بالشأن السياسي فالأفضل لهم أن "يهتموا بالأمور ذات الأهمية".

وأضاف قديروف ردا على الانتقادات على خلفية تعيين ابن أخيه، حمزة قديروف، 23 عاما، في منصب نائب رئيس وزراء الجمهورية، أن القانون في جمهورية الشيشان فوق الجميع.

وأوضح الرئيس الشيشاني أنه يعين من يثق فيه، وأن المتطلبات من أقاربه في أي مؤسسة أكثر بكثير مما يُطلب من الآخرين، مشيرا إلى أن أقاربه "مطالبون بإثبات أنهم يعملون ليس بفضلي، ولكن على عكس ذلك".

المصدر: RT