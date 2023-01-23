كبير لاعبي الشطرنج الروس: يمكن أن يصبح بوتين لاعب شطرنج جيدا

صرح كبير لاعبي الشطرنج الروس سيرغي كارياكين، المشارك في بطولة العالم للشطرنج، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الممكن أن يصبح لاعب شطرنج جيدا، لأنه استراتيجي لامع.

جاء ذلك في مقابلة لكارياكين مع وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابع، مجيبا عن سؤال ما إذا كان بوتين من الممكن أن يصبح لاعب شطرنج جيدا: "نعم، من الممكن أن يصبح لاعب شطرنج جيدا، وحلمي أن ألعب الشطرنج معه".

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وقال كارياكين: "لقد التقينا أكثر من مرة. أحدها كانت خلال افتتاح نادي الشطرنج في مدرسة سوفوروف، وأتيحت لي حينها فرصة للعب الشطرنج معه، إلا أن جدوله كان مشحونا للغاية، ولم ينجح الأمر".

وسيرغي كارياكين من مواليد 12 يناير 1990، في سيمفيروبول بمنطقة القرم وهو كبير لاعبي الشطرنج الروسي منذ عام 2003، وحصل على هذا اللقب في سن 12 عاما و211 يوما، ليصبح أصغر لاعبي الشطرنج الحاصلين على هذا اللقب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. فاز بكأس العالم عام 2017، وبطل العالم في الشطرنج السريع 2012، وفاز مرتين في بطولة العالم للفرق كعضو في الفريق الروسي 2013 و2019.

المصدر: نوفوستي