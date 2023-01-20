"عربات الجهاد" القتالية المدرعة الخفيفة تتحضر لإطلاق الإنتاج في الشيشان

أكدت حكومة جمهورية الشيشان الروسية، أنه من الممكن البدء في إنتاج المدرعات الخفيفة "عربات الجهاد" على أراضي الجمهورية.

وذكرت ذلك وكالة "نوفوستي"، نقلا عن حكومة الجمهورية، مع العلم أنه بتاريخ 19 يناير الجاري، عقد رئيس الحكومة الإقليمية، مسلم خوشيف، ووزير الصناعة والطاقة في المنطقة، آدم حكيموف، عدة اجتماعات عمل مع قيادة وزارة الصناعة والتجارة.

وفي هذا الإطار، تم خلال اللقاءات بحث موضوع بدء إنتاج "جهاد ماشين" (سيارة الجهاد) في قاعدة إنتاج شركة "شيشان آفتو" المحدودة المسؤولية.

الجدير بالذكر أنه من المقرّر اختبار تلك المركبات في الجامعة الروسية للقوات الخاصة.

المصدر: RT