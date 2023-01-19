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بيسكوف: بوتين شارك في فعاليات عيد الغطاس المجيد في ضواحي موسكو

أخبار روسيا

بيسكوف: بوتين شارك في فعاليات عيد الغطاس المجيد في ضواحي موسكو
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا للتقاليد قام بالغطس في حوض للمعمودية بمناسبة عيد الغطاس المجيد في ضواحي موسكو.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "تعرفون أننا نحتفل اليوم بعيد الغطاس المجيد، وشارك الرئيس في الغطس في حوض المعمودية في ضواحي موسكو".

وأضاف: "ولا توجد أي صور أو مقاطع فيديو (لهذا الحدث)، ونخبركم فقط بأنه (الرئيس بوتين اتبع تقليده".

المصدر: نوفوستي

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