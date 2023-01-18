رئيس ياكوتيا يغطس في مياه نهر لينا وسط درجة حرارة أقل من 53 تحت الصفر

أصبح رئيس ياكوتيا الروسية أيسين نيكولاييف أول سكان منطقته يغطس في مياه نهر لينا بمناسبة عيد الغطاس في حين بلغت درجة الحرارة في المنطقة اليوم الأربعاء 53 درجة تحت الصفر.

وقال نيكولايف أمام الصحفيين: "نقوم بالغطس في حمامات عيد الغطاس المجيد منذ أن أسس الأسقف زوسيما هذا التقليد في ياكوتسك. وحدث هذا، إذا لم أكن مخطئا، في عام 2005 أو 2006. آنذاك عملت في الحكومة وساعدت في تنظيم هذا العمل، ومنذ ذلك الحين لم أفوته. بالنسبة لي لا يعد هذا الغطس عملية عادية بل يعد حدثا روحيا إلى جانب المؤمنين رجال الدين الأرثوذكس. يفاجئ ويخيف الجميع.. بلغت درجة الحرارة اليوم في ياكوتسك 53 درجة مئوية تحت الصفر. لكن الناس يقومون بالغطس".

وذكر أن هذه هي المرة الثانية عندما بقوم بالغطس ودرجة الحرارة تحت 50 درجة تحت الصفر.

المصدر: RT