الكرملين يفند الإشاعات عن خلاف بين الدفاع الروسية و"فاغنر"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المزاعم بوجود "نزاع" بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة "فاغنر"، هي نتاج تلاعب بالمعلومات الذي يمارسه خصوم روسيا.

وأضاف بيسكوف القول: "نعتقد أن هذا النزاع موجود بشكل أساسي فقط في المجال الإعلامي. شعبنا يجب أن يعرف من هم أبطاله، ويجب أن يعرف الأبطال الذين يخدمون في قواتنا المسلحة، ويظهرون معجزات البطولة هذه، ويجب أن يعرف الأبطال من مجموعة فاغنر، سيبقى أولئك وهؤلاء إلى الأبد في ذاكرتنا".

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وشدد بيسكوف على أن الترويج للإشاعات عن "النزاع" المذكور، هو من أعمال المعادين لروسيا.

وقال: "تظهر هذه الإشاعات من جانب خصومنا الإعلاميين، وأحيانا يتصرف أصدقاؤنا بطريقة يصعب حتى على الأعداء القيام بمثلها، لذلك علينا أن نأخذ الأمر ببساطة".

وأكد بيسكوف على أن الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر"، ينفذان مهمات مشتركة، والجميع يقاتلون من أجل وطنهم.

المصدر: نوفوستي