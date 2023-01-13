 
مباشر

نيبينزيا: أوكرانيا تحولت لشركة عسكرية خاصة تابعة للناتو

أخبار روسيا

نيبينزيا: أوكرانيا تحولت لشركة عسكرية خاصة تابعة للناتو
Gettyimages.ru
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عندما زار الكونغرس الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujxu

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أوكرانيا تحولت لشركة عسكرية خاصة مملوكة لحلف الناتو الذي يزودها بالأسلحة ويمولها، ويحدد لها الأهداف التي عليها ضربها.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن إن الوهم يتملك أوكرانيا بأنها بفضل المساعدة العسكرية من الناتو، ستكون قادرة على هزيمة روسيا.

إقرأ المزيد
سياسي أمريكي: روسيا تهزم
سياسي أمريكي: روسيا تهزم "الناتو" بشكل حاسم في أوكرانيا

وأضاف: "في الواقع، أصبحت أوكرانيا إحدى الشركات العسكرية الخاصة التابعة للناتو، يدفعون لها المال ويزودونها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية ويحددون لها الأهداف التي عليها ضربها".

ولفت نيبينزيا إلى حقيقة أن الشعب الأوكراني يعاني جرّاء هذه الأعمال، التي "تضطر فيها بلادهم للقتال نيابة عن الآخرين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا