نيبينزيا: أوكرانيا تحولت لشركة عسكرية خاصة تابعة للناتو

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أوكرانيا تحولت لشركة عسكرية خاصة مملوكة لحلف الناتو الذي يزودها بالأسلحة ويمولها، ويحدد لها الأهداف التي عليها ضربها.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن إن الوهم يتملك أوكرانيا بأنها بفضل المساعدة العسكرية من الناتو، ستكون قادرة على هزيمة روسيا.

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وأضاف: "في الواقع، أصبحت أوكرانيا إحدى الشركات العسكرية الخاصة التابعة للناتو، يدفعون لها المال ويزودونها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية ويحددون لها الأهداف التي عليها ضربها".

ولفت نيبينزيا إلى حقيقة أن الشعب الأوكراني يعاني جرّاء هذه الأعمال، التي "تضطر فيها بلادهم للقتال نيابة عن الآخرين".

المصدر: RT