جنود كييف ينشرون فيديو لمسيّرات يزودونها بأسلحة كيميائية

أكدت السفارة الروسية في لندن أن قوات كييف بصدد شن هجوم كيميائي ضد الجنود الروس، وهذا ما يرجحه فيديو نشره جنود أوكرانيون يزودون المسيّرات بعبوات بغازات شديدة السمّية.

وفي فيديو نشرته السفارة الروسية في "تويتر"، تظهر طائرات مسيّرة يزودها جنود كييف بمواد سامة.

وقالت السفارة في بيانها: "يظهر الفيديو الذي نشره الجنود الأوكرانيين استعداداتهم لاستخدام سلاح كيميائي".

وأضافت: قد يكون غاز الفوسجين المحظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة الكيميائية.

المصدر: نوفوستي