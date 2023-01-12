أفغانستان ترغب بتوسيع وجودها الدبلوماسي في روسيا

أعلنت حركة "طالبان" عن لقاء وزير خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة للحركة أمير خان متقي، الخميس في كابل مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لأفغانستان زامير كابولوف.

وكتب نائب السكرتير الصحفي لوزارة خارجية "طالبان"، حافظ ضياء أحمد، على تويتر: "في البداية تحدث متقي بالتفصيل عن العلاقات الثنائية بين أفغانستان وروسيا والقضايا الإقليمية والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات في أفغانستان".

وقال وزير خارجية "طالبان" إن "روسيا تحتل مكانة خاصة في السياسة الخارجية الأفغانية. وشكر الجانب الروسي "على توفير كافة التسهيلات لسفارة أفغانستان في موسكو" وذكر أن الحكومة الأفغانية المؤقتة" مهتمة بزيادة وجودها الدبلوماسي في موسكو".

بالإضافة لذلك، ناقش الطرفان العمليات التجارية بين أفغانستان وروسيا وطلب من الجانب الروسي إيجاد طرق لتطوير التجارة الثنائية. كما تطرق متقي للقضايا المتعلقة بـ "واردات النفط والغاز والقمح من روسيا"، وناشد الوفد الروسي "منح أفغانستان تعرفة جمركية خاصة".

ووفقا لممثل وزارة خارجية "طالبان"، أكد كابولوف أن روسيا تود أن ترى أفغانستان "مستقرة ونامية" ولا تنوي "توجيه انتقادات إليها والتدخل في شؤونها الداخلية بخلاف النهج الغربي في العلاقة مع أفغانستان".

تاس