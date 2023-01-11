من اختار الروس الشخصية السياسية الأبرز في روسيا بعد بوتين؟

حاز الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، على لقب السياسي الروسي الأفضل لعام 2022، بنسبة تصويت بلغت الـ 55%.

وأظهر استطلاع أجرته قناة VTsIOM الروسية، لاختيار أفضل السياسيين في روسيا، أن 55% من المواطنين الروس اختاروا الرئيس بوتين كأفضل شخصية سياسية، وحاز رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين على المركز الثاني، بنسبة تصويت بلغت الـ 21%، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، حاز المركز الثالث بنسبة 13%، وفي المركز الرابع، جاء وزير الدفاع، سيرغي شويغو، بنسبة 10%، بينما حصل السياسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، على 5% من الأصوات ليحل في المركز الخامس.

أُجري الاستطلاع بين الـ 24 - 27 من ديسمبر 2022 إلكترونيا، وشارك فيه 1600 شخص.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصدر مركز السياسي الروسي الأفضل، منذ العام 2006، بنسبة تصويت بلغت الـ 55%، وارتفت هذه النسبة إلى 71% في العام 2014، و74% عام 2015.

كما تصدر رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، المراكز الثلاث الأولى لـ 3 أعوام على التوالي، منذ انضمامه للحكومة عام 2020.

وفي العام الماضي، حصل وزير الخارجية، سيرغي لافروف على المركز الثاني، بينما جاء رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في المركز الثالث.

المصدر: نوفوستي