انخفاض حاد في درجات الحرارة إلى أكثر من 60 تحت الصفر في بعض المناطق الروسية

تشهد جمهورية ياقوتيا الروسية انخفاضا حادا في درجات الحرارة، حيث انخفضت في قرية جيليندا إلى 61 درجة تحت الصفر، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، انخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من 45 تحت الصفر في تسع مناطق في روسيا، وتم تسجيل أقلها في قرية جيليندا بجمهورية ياقوتيا، حيث انخفضت إلى أكثر من 60 درجة.

وفي عاصمة الجمهورية، ياكوتسك، انخفضت درجات الحرارة إلى 42 درجة تحت الصفر، ما دفع سلطات المدينة إلى إلغاء الدروس الحضورية في المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد، بالنسبة لبعض الأقسام.

كذلك تشهد منطقة ماغادان والعديد من القرى التابعة لها موجة صقيع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر، وتم إلغاء الدروس في المدارس.

المصدر: نوفوستي