 
مباشر

انخفاض حاد في درجات الحرارة إلى أكثر من 60 تحت الصفر في بعض المناطق الروسية

أخبار روسيا

انخفاض حاد في درجات الحرارة إلى أكثر من 60 تحت الصفر في بعض المناطق الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uizs

تشهد جمهورية ياقوتيا الروسية انخفاضا حادا في درجات الحرارة، حيث انخفضت في قرية جيليندا إلى 61 درجة تحت الصفر، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، انخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من 45 تحت الصفر في تسع مناطق في روسيا، وتم تسجيل أقلها في قرية جيليندا بجمهورية ياقوتيا، حيث انخفضت إلى أكثر من 60 درجة.

وفي عاصمة الجمهورية، ياكوتسك، انخفضت درجات الحرارة إلى 42 درجة تحت الصفر، ما دفع سلطات المدينة إلى إلغاء الدروس الحضورية في المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد، بالنسبة لبعض الأقسام.

كذلك تشهد منطقة ماغادان والعديد من القرى التابعة لها موجة صقيع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر، وتم إلغاء الدروس في المدارس.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا