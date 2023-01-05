نقل المخرج الروسي المعروف ميخالكوف إلى المستشفى في حالة حرجة

أفادت قناة Baza على "تيلغرام"، بأنه تم نقل المخرج الروسي المعروف نيكيتا ميخالكوف إلى المستشفى في حالة حرجة، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للقناة، تم نقل ميخالكوف البالغ من العمر 77 عاما إلى المستشفى الحكومي رقم 67 بموسكو، لكن فيما بعد قرر الأطباء نقله إلى مستشفى آخر. وذكرت القناة، أنه تم استدعاء مجموعة إنعاش مختصة للقيام بذلك.

وتؤكد القناة على أنه تم تشخيص إصابة ميخالكوف بالتهاب رئوي حاد بسبب فيروس كورونا.

وحتى الآن لم تصدر من جانب أقارب ميخالكوف ومن العاملين معه، أية تأكيدات لخبر نقله إلى المستشفى.

المصدر: وكالات