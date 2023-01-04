وفاة روسلان خسبولاتوف غريم يلتسين اللدود ورئيس البرلمان الروسي السابق

توفي روسلان خسبولاتوف، آخر رئيس لمجلس السوفيت الأعلى لجمهورية روسيا السوفيتية، في منزله الريفي بالقرب من موسكو في حوالي الساعة 19:00.

وأشارت صحيفة كوميرسانت، إلى أن عمره كان 80 سنة.

في وقت لاحق، ذكرت وكالة "تاس"، نقلا عن مساعد خسبولاتوف، أنه سيتم تشييع ودفن الفقيد في 5 يناير في عاصمة جمهورية الشيشان- غروزني.

ولد روسلان خسبولاتوف عام 1942 في غروزني. وفي عام 1965، تخرج من جامعة موسكو الحكومية، وفي عام 1980 دافع عن أطروحته للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

في مارس 1990، تم انتخاب روسلان خسبولاتوف لعضوية مجلس السوفيت لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. في 5 يونيو 1990، تم تعيينه في منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وفي 10 يونيو في منصب القائم بأعمال رئيس المجلس. ونال خسبولاتوف، منصب رئيس المجلس في 19 أكتوبر عام 1991.

في شهر سبتمبر 93 أصدر الرئيس بوريس يلتسين مرسوما رئاسيا بحل مجلس النواب، والدعوة لانتخابات جديدة وتحرك مجلس السوفيت الأعلى متحديا القرار، واصدر قرارا بعزل يلتسين وتنصيب نائبه ألكسندر روتسكوي رئيسا للدولة، ووجدت روسيا نفسها برئيسين وحكومتين.

ورد يلتسن على ذلك، بإصدار الأوامر للجيش بمهاجمة البرلمان، وفي المساء أعلن حالة الطوارئ وأعفى روتسكوي من منصبه كنائب للرئيس، ثم أمر باعتقاله مع خسبولاتوف. لاحقا تم إطلاق سراحهما.

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منذ عام 1994، عمل خاسبولاتوف في قسم الاقتصاد العالمي في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد بموسكو.

المصدر: وكالات