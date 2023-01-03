بوتين يتحدث مع الطفلة التي سحب بطاقة أمنيتها من "شجرة تحقيق الأمنيات" 

تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، بالهاتف مع أغاتا بيلكوفا البالغة من العمر 8 سنوات من مقاطعة كورغان، التي أعربت عن رغبتها في رؤية أنوار الشفق الشمالي وركوب الرنة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن الحظ حالف هذه الطفلة، ووقعت بطاقة أمنيتها على "شجرة تحقيق الأمنيات" بيد الرئيس بوتين في يوم 22 ديسمبر الماضي.

ونوّه بيسكوف، بأن الرئيس بوتين نفذ كل أمنيات ورغبات الطفلة التي وردت في رسالتها.

وقال ممثل الكرملين: "تحدث الرئيس بوتين مع الطفلة ومع والدتها بالهاتف".

وذكر بيسكوف، أن الرئيس بوتين أخذ خلال مشاركته يوم 22 ديسمبر في الفعالية الخيرية "شجرة تحقيق الأمنيات"، 3 رسائل من الشجرة: واحدة من ألكسندرا تيتارينكو البالغة من العمر 8 سنوات من مقاطعة زابوروجيه، والتي تمنت زيارة شبه جزيرة القرم وزيارة دار بابا نويل، والثانية من ديفيد شميليف البالغ من العمر 7 سنوات من إقليم ستافروبول، والذي يحلم برحلة إلى موسكو وزيارة الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الروسية، والثالثة من أغاتا بيلكوفا البالغة من العمر 8 سنوات من مقاطعة كورغان.

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ومن المعروف أنه يتم تنفيذ "شجرة تحقيق الأمنيات"، بدعم من الوكالة الفدرالية لشؤون الشباب "روس مولوديوج"، وذلك في إطار فعالية "عيد رأس السنة في كل بيت" التي تجري للمرة الخامسة هذا العام.

المصدر: نوفوستي