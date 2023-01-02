الدفاع الروسية: أكثر من 500 طاقم لقوات الصواريخ الاستراتيجية ناوبت بمواقعها ليلة رأس السنة

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 500 طاقم لقوات الصواريخ الاستراتيجية ناوبت بمواقعها القتالية ليلة رأس السنة.

وأضاف المصدر: "ينفذ عناصر قوات الصواريخ الاستراتيجية واجبهم ويناوبون في حالة تأهب دائم، للتنفيذ الفوري للمهام القتالية حتى في أيام العطلة. وفي ليلة عيد رأس السنة الجديدة، ناوب أكثر من 500 طاقم للقوات الصاروخية الاستراتيجية".

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وتابع المصدر القول: "قام قادة التشكيلات والوحدات شخصيا، عبر رابط الفيديو قبل ساعات قليلة من حلول العام الجديد، بتهنئة المرؤوسين في المواقع القتالية. وكما جرت العادة، كان أول من تولى المناوبة القتالية، رجال القسم الشرقي في قوات الصواريخ الاستراتيجية – أي فرقة إيركوتسك للقوات الصاروخية الاستراتيجية".

وأشار المصدر، إلى أنه يعمل يوميا في القوات المناوبة، حوالي 6 آلاف عسكري.

المصدر: تاس