رواد الفضاء الروسي يهنئون بالعام الجديد من المحطة الدولية

هنأ رواد فضاء "روس كوسموس"، سيرغي بروكوبييف وآنا كيكينا ودميتري بيتلين، المواطنين الروس من متن المحطة الفضائية الدولية، بحلول عيد رأس السنة اليوم.

وقال بروكوبييف: "أيها الأصدقاء الأعزاء، نهنئكم بحلول العام الجديد، ونتمنى لكم في هذا العيد العائلي الدافئ- عيد رأس السنة، الصحة والعافية والتوفيق مع مزاج طيب يفعم النفس بالدف والسعادة. سيروا بثقة إلى الأمام وأبدعوا في أعمالكم".

من جابنها قالت كيكينا إنها تود تقاسم فرحتها بالعيد مع أحبائها، وخاصة مع أولئك الذين يمرون بأوقات عصيبة في الوقت الحالي، وشددت على أن الجميع – بما في ذلك البالغون والأطفال، يثقون بحدوث المعجزات في العام الجديد.

وأكد بيتلين، أن عيد رأس السنة، يعتبر عيدا عائليا وتمنى لجميع المواطنين الروس أن يصبحوا أسرة واحدة تسودها المحبة والمودة.

المصدر: تاس