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مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

أخبار روسيا

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك
Sputnik
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قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكراني لأراضي الجمهورية في اليوم الماضي، أسفر عن مقتل أحد المواطنين المدنيين.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم السبت، أن قصف الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، تسبب أيضا بإصابة اثنين من المدنيين بجروح.

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وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة الثامنة صباحا من يوم 30 ديسمبر إلى الثامنة من صباح 31 ديسمبر، تعرضت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية لقصف أوكراني، أسفر عن مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي

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