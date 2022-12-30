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بوليانسكي: الدبلوماسيون الروس والغربيون تبادلوا التمنيات بالسلام لبلدانهم

أخبار روسيا

بوليانسكي: الدبلوماسيون الروس والغربيون تبادلوا التمنيات بالسلام لبلدانهم
Legion-Media Lev Radin
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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أشار نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إلى أن الدبلوماسيين الروس والغربيين تبادلوا التمنيات بالسلام لبلدانهم في السنة الجديدة.

وأكد بوليانسكي، متحدثا لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب" يوم الجمعة، إن "الجميع يتمنون السلام لبعضهم البعض. والجميع يتمنون أن يكون العام الجديد هادئا، وأن يعود العالم إلى منحى التنمية المستدامة والتعاون".

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وتابع: "هذا ما يتمنونه لنا، وما نتمناه نحن لزملائنا الغربيين هنا، الذين لدينا علاقات طبيعية معهم".

ومع ذلك أشار إلى أنه "من غير الواضح بعد كيف سيتم تحقيق ذلك، وخصوصا في ظل موقف الغرب الذي أحرق كل الجسور، ووضع الرهان على الرقم الذي لن يجلب الفوز في هذا الكازينو الدبلوماسي".

وأضاف بوليانسكي أن الدبلوماسيين الغربيين يفهمون أن العالم "في مرحلة خطيرة للغاية" الآن.

المصدر: نوفوستي

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