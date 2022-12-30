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روسيا تنفي وجود شيشانيين على الحدود مع كرواتيا

أخبار روسيا

روسيا تنفي وجود شيشانيين على الحدود مع كرواتيا
Globallookpress
جنود روس يتدربون في الشيشان
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وصفت السفارة الروسية في سراييفو مزاعم الصحافة الغربية عن "شيشانيين عالقين على حدود البوسنة والهرسك مع كرواتيا بعد فرارهم من التعبئة في الجيش الروسي" بأنها "تهيّئات مغرضة".

ولم تعلق السفارة الروسية على هذه التقارير، وقالت في بيانها: "نحن نراقب تطورات الوضع عن كثب. كما أنه لم تردنا أي طلبات من المواطنين الروس بهذا الخصوص".

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وزعمت وسائل إعلام غربية أن العشرات من الشيشان الروس فروا من التعبئة العسكرية في روسيا، وعالقون الآن على الحدود بين البوسنة والهرسك وكرواتيا يريدون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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