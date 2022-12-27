شويغو يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الجيش الروسي

عقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع قيادات الجيش الروسي.

وأكد شويغو خلال الاجتماع على مواصلة تطوير وتعزيز القوات المسلحة الروسية، وفقا لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "وزير الدفاع عقد اجتماعا في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية واستمع إلى الآراء حول أنشطة الجيش الروسي خلال سنة 2022، وتم إبلاغه بالأنشطة العملياتية والاستعدادات القتالية التي تم تنفيذها، وكذلك التي من المخطط إجراؤها".

المصدر: نوفوستي