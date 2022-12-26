 
مباشر
عاجل
أردوغان: اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود وارتفاع العائدات إلى ترليون دولار

بوتين يعين مدفيديف نائبا أولا لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية

أخبار روسيا

بوتين يعين مدفيديف نائبا أولا لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ug2h

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تغييرات على تكوين اللجنة العسكرية الصناعية الروسية، مستحدثا منصبا جديدا في اللجنة، ومنحه لدميتري مدفيديف.

وأنشأ بوتين، منصب "النائب الأول للرئيس في اللجنة العسكرية الصناعية"، وسيشغله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

ووفقا لمرسوم الرئيس الروسي الصادر يوم الاثنين، انضم وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أيضا إلى اللجنة، بدلا من إيغور أرتيمييف رئيس خدمة مكافحة الاحتكار الفدرالية السابق.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا