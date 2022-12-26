بوتين يعين مدفيديف نائبا أولا لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تغييرات على تكوين اللجنة العسكرية الصناعية الروسية، مستحدثا منصبا جديدا في اللجنة، ومنحه لدميتري مدفيديف.

وأنشأ بوتين، منصب "النائب الأول للرئيس في اللجنة العسكرية الصناعية"، وسيشغله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

ووفقا لمرسوم الرئيس الروسي الصادر يوم الاثنين، انضم وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أيضا إلى اللجنة، بدلا من إيغور أرتيمييف رئيس خدمة مكافحة الاحتكار الفدرالية السابق.

المصدر: تاس