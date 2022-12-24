نوفاك: العالم غيّر موقفه تجاه "الأجندة الخضراء"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن العالم غيّر حاليا موقفه من "الأجندة الخضراء"، وأن الوضع أصبح أكثر توازنا، مبينا أن عملية تحول الطاقة ستكون أكثر سلاسة.

وأعلن نوفاك ذلك في مقابلة مع وكالة "تاس"، مشيرا إلى أننا "في الواقع، نرى أن نهج الأجندة الخضراء قد تبدل. وفي وقت سابق أكد مؤيدوها المتحمسون على ضرورة حظر تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بل الاستثمار في مشاريع النفط والغاز في أسرع وقت ممكن، وحاليا أصبح هذا الموقف أكثر توازنا ".

"من وجهة نظري، لا تزال الأجندة الخضراء قائمة، لكنها ستكون أكثر سلاسة. عليكم أن تأخذوا بالحسبان أنه لا يمكنكم الحياد عن هذه القصة. كما ستزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة، حيث بدأ الفحم في وقت من الأوقات يحل محل النفط، والغاز."

وبحسب نوفاك فإن "الأجندة الخضراء"لم تختف، لافتا إلى أنه وفقا لنتائج هذا العام، سيتم استثمار 1.4 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم في مصادر الطاقة المتجددة وحدها.

المصدر: تاس