 
مباشر

مصرع 20 شخصا في حريق بدار للمسنين في كيميروفو الروسية

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufmu

أعلنت هيئات الطوارئ الروسية عن مصرع 20 شخصا في حريق بدار الرعاية للمسنين في مدينة كيميروفو في سيبيريا.

وأشارت المصادر في هيئات الطوارئ إلى أن الحريق شب في مبنى من طابقين عند الساعة 22:21 مساء الجمعة بتوقيت موسكو. وبلغت مساحته 180 مترا مربعا.

وجاء البلاغ باندلاع الحريق متأخرا، مما تسبب باتساع رقعته قبل أن وصلت فرق الإطفاء إلى المكان. واحترق الطابق الثاني للمبنى بالكامل.

وشارك في إخماد الحريق أكثر من 80 شخصا و28 قطعة من المعدات.

ونتيجة الحريق لقي 20 شخصا مصرعهم، حسب آخر المعلومات، ونقل آخران إلى المستشفى بحالة خطيرة، فيما تمكن 4 أشخاص من مغادرة المستشفى بعد تلقي العلاج.

وأشارت السلطات إلى أن دار الرعاية للمسنين كانت تابعة لجهات غير حكومية، ولم تخضع لإجراءات التسجيل الرسمية.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق استعمال فرن التدفئة بطريقة غير صحيحة. وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادث.

وأعلن حاكم مقاطعة كيميروفو سيرغي تسفيليوف عن إجراء فحص لجميع دور الرعاية للمسنين في المقاطعة، وخاصة غير الحكومية منها.

ووصل إلى مكان الحادث عمدة مدينة كيميروفو دميتري أنيسيموف ورئيس حكومة الإقليم إيليا سيرديوك.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)