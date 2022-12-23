موسكو تفرض سقف أسعار للغاز الذي تستخرجه الشركات الأجنبية في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يفرض على الشركاء الأجانب لشركة غازبروم في استخراج الغاز الروسي الالتزام بسقف سعري ستحدده الحكومة الروسية عند بيع حصتهم من المواد الخام.

واتخذت روسيا اجراءات "بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال توريدات الغاز الطبيعي، ذات صلة بالاجراءات الغير ودية التي اقدمت على تطبيقها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية".

وينص المرسوم على أن شركة غازبروم والشركات التابعة لها ممنوعة من شراء الغاز من الشركات التابعة للدول غير الصديقة بأكثر من حد السعر الذي حددته الحكومة.

والحديث يدور حول الوقود المستخرج من مواقع أكيموف في حقل يورنغوي للنفط والغاز وفي مواقع حقل يوجنو الروسي للغاز. وتدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من 1 مارس. حيث ستدرس الحكومة وضع الحد السعري المناسب في غضون 10 أيام.

وستؤثر القيود المفروضة على شركة Wintershall Dea الألمانية وشركة OMV النمساوية اللتين لديهما مشاريع مشتركة مع شركة غازبروم في روسيا وعقود استيراد غاز طويلة الأجل.

المصدر: EADAILY