اللقاء الثاني خلال أقل من أسبوع .. لوكاشينكو يزور روسيا ويلتقي بوتين

أكد المكتب الصحفي التابع للرئاسة البيلاروسية أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو سيصل إلى موسكو في 24 ديسمبر في زيارة عمل.

وأفاد المكتب في بيان "بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مركز غاغارين لتدريب وإعداد رواد الفضاء في "ستار سيتي" بالقرب من موسكو. حيث يجري حاليا اختيار مرشحين من بيلاروس للمشاركة في رحلة فضائية. وخلال الزيارة سيتعرف الرئيس على عمل المركز ونظام اختيار وتدريب رواد الفضاء. كما سيناقش الجانبان الآفاق المستقبلية للتعاون في مجال الفضاء".

كما سيشارك الرئيس لوكاشينكو خلال الزيارة في اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، سيعقد في 26-27 ديسمبر في سانت بطرسبرغ.

وأشار البيان إلى أن" قادة الدول سيراجعون نتائج العام الحالي 2022، ويناقشون خططا لمزيد من التعاون في المجالات الأكثر صلة بالكومنولث".

يذكر أن ألكسندر لوكاشينكو يزور روسيا بانتظام، لإجراء مشاورات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وقد اجتمع قادة البلدين 11 مرة هذا العام. حيث عقدا الاجتماع السابق في 19 ديسمبر في مينسك.

المصدر: EADAILY