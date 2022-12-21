بيسكوف يرد على سؤال حول مكان مقر القيادة الموحدة لقوات العملية العسكرية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا يحق للكرملين تحديد موقع ومكان تواجد مقر القيادة الموحدة للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال، هل يقع هذا المقر في روستوف على الدون: "نحن، وكما لاحظتم، لا نشير بتاتا إلى موقع مقر هذه القيادة. نحن لا نملك الحق بالقيام بذلك. كما تعلمون وكما شاهدتم سابقا، زار الرئيس فلاديمير بوتين هذا المقر، لكن لم يتم الحديث عن موقع هذا المقر".

في وقت سابق، قال بيسكوف، إن الرئيس بوتين اطلع على أعمال القيادة المشتركة لصنوف القوات المسلحة المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا.

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وخلال وجوده في مقر قيادة القوات، أعرب الرئيس بوتين عن استعداده لسماع كافة المقترحات حول الإجراءات الفورية وعلى المدى المتوسط في إطار العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي