روسيا.. سجن معلم بمدرسة إسلامية لـ10 أعوام بتهم تتعلق بالإرهاب

قضت محكمة عسكرية بمعاقبة مدرس للشريعة الإسلامية بإحدى المدارس الدينية في كراسنويارك بشرق روسيا، بالسجن المشدد 10 سنوات لدعوته العلنية للإرهاب وتجنيد مواطنين للقيام بأنشطة إرهابية.

جاء ذلك في بيان نشرته الإدارة الإقليمية لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الأربعاء.

وفقا للبيان، فقد قام الرجل بتوزيع مقاطع فيديو عبر موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، تبرر تصرفات تنظيم "داعش" الإرهابي، كما حاول إقناع أبناء مدرسته بالمشاركة في الأعمال القتالية في سوريا إلى جانب المسلحين.

المصدر: "تاس"