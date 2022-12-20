وزارة الطوارئ الروسية تحظر إطلاق الألعاب النارية في موسكو بعد الساعة 23:00

أفاد نائب رئيس الدائرة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية في موسكو ألكسندر بوبروف بأن إطلاق الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة بعد الساعة 23:00 محظور، وفقا للقانون "بشأن الصمت".

وقال للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أشير إلى أن إطلاق الألعاب الناري في المدينة لا يمكن القيام به إلا في الفترة الزمنية المعينة أي من الساعة 07:00 صباحا وحتى الساعة 23:00 مساء. ويدور الحديث هنا عن قانون "بشأن الصمت".

وذكر أن منتهكي هذا القانون قد يواجهون عقوبة إدارية دون تحديد نوع هذه العقوبة.

وأضاف أن سلطات موسكو ستحدد مساحات خاصة لإطلاق الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدينة.

المصدر: تاس