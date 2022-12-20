لافروف: روسيا ستشارك بالتحقيق في الاعتداء على مدير "البيت الروسي" في إفريقيا الوسطى

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن محققين روسا سيشاركون بالتحرّي في الاعتداء الإرهابي على مدير "البيت الروسي" في إفريقيا الوسطى، دميتري سيتي.

وقال: "لا أعتقد أن هذا جزءا من عملية مطاردة عالمية للروس، ولكن هذا عمل إرهابي شائن للغاية. أعطتنا سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى على الفور تأكيدا بنسبة 100% بأنه سيتم التحقيق في الحادث، وقد بدأ هذا التحقيق، وسيشارك فيه محققون روس".

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وكان سيتي قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم 16 ديسمبر الجاري، عندما تلقى طردا بريديا انفجر أثناء فتحه.

وأعلنت السفارة الروسية بجمهورية إفريقيا الوسطى إجلاء سيتي من بانغي إلى روسيا للعلاج، حيث وصلت طائرة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وأجلته إلى البلاد لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: تاس