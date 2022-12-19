بوتين يطالب أجهزة مكافحة التجسس الروسية بإبداء أقصى درجات اليقظة

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة مكافحة التجسس بأن تبدي أقصى درجات اليقظة، حتى تكون قادرة على الكشف عن الجواسيس والخونة بسرعة.

وقال بوتين في برقية هنأ بها كوادر أجهزة أمن الدولة بعيدهم الذي يصادف في الـ20 من ديسمبر من كل عام، إن "أقصى قدر من التركيز وحشد القوة مطلوب الآن من أجهزة مكافحة التجسس، بما فيها العسكرية".

وتابع: "يجب التصدي بقوة لأنشطة الاستخبارات الأجنبية والكشف عن الخونة والجواسيس والمخربين بسرعة".

وشدد على أهمية تعزيز جهود جهاز الأمن الفيدرالي لحماية حدود روسيا، وقال: "حدود البلاد أهم خط لضمان أمن الدولة، ويجب حمايتها بشكل مستمر، وقطع دابر أي محاولات لخرقها بسرعة وفعالية، باستخدام كافة الطاقات والوسائل المتوفرة، بما فيها قوات الرد السريع والمهام الخاصة".

المصدر: نوفوستي