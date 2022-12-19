جائزة RT الدولية للصحفيين العسكريين: لجنة التحكيم اختارت أفضل التقارير عن العملية العسكرية الخاصة

اختارت لجنة تحكيم "مسابقة جائزة خالد الخطيب لعام 2022" الفائزين بها، وهم صحفيون من صحيفتي "إزفيستيا"، و"كومسومولسكايا برافدا"، وستوديو "توك"، ووكالة الأنباء "ريا نوفوستي".

وتمنح الجائزة للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع.

أسست قناة RT الجائزة تخليدا لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب الذي قضى نحبه في سوريا، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic.

موضوع مسابقة جائزة خالد الخطيب الدولية (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) لهذه السنة هو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الفائزون:

1. أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع (بصيغة الفيديو)

- فالنتين تروشنين، " جنة وجحيم في الدير"، صحيفة "إزفيستيا"/ قناة "رين تي في" (روسيا).

يروي التقرير عملية إجلاء المدنيين من دير سفياتوؤسبينسكي نيقولوفاسيليفسكيّ في بلدة نيقولسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية تحت نيران القصف المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. يُظهر الصحفيون في التقرير آثار القصف المدفعي وتصاعد أعمدة الدخان الأسود من الدير وآثار التدمير والأضرار الجسيمة التي لحقت بالدير.

2. أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع (بصيغة النص المكتوب)

- ألكساندر كوتس، "معارك قرب كييف: عمالقة غوستومل"، صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" (روسيا).

المراسل الميداني زار مواقع فرق المظليين التي أنزلت في اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة في مطار قرب كييف ودافعت عن مواقعها لمدة شهر تحت القصف المعادي.

3. أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (بصيغة الفيديو)

- ريغينا أوريخوفا، "مدنيون"، ستوديو "توك"، وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" (روسيا).

وهو فيلم وثائقي يتحدث عن سكان ماريوبول الذين عانوا من الموت والجوع والحرمان، وعلى الرغم من ذلك لم تضعف عزيمتهم. ميشا، أحد أبطال الفيلم قَدِم إلى ماريوبول باحثًا عن عروسه، التي انقطع الاتصال بها مع بداية العمليات القتالية.

4. أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (بصيغة النص المكتوب)

- ماريا ماريكيان، "لعلهم يعودون"، "ريا نوفوستي" (روسيا).

تقرير من مدينة بوباسنيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، التي تعرضت لقصف وحشي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال انسحابها. أغلب المنازل هناك مدمرة، وعلى الرغم من ذلك بقي في بوباسنيا عشرات من السكان الذين لم يغادروا مدينتهم الأم. يروون التحديات التي تواجههم للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف صعبة.

ضمت لجنة تحكيم الجائزة لعام 2022 كلا من الصحفيين العسكريين: يفغيني بودُّوبني، وأنطون ستيبانينكو، وألكساندر لوكيانوف من مؤسسة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية (VGTRK)؛ والمدير التنفيذي لوكالة الأنباء الدولية " روسيا سيغودنيا"، وكيريل فيشينسكيّ عضو مجلس حقوق الإنسان التابع لرئيس روسيا الاتحادية. شارك كذلك في تقييم الأعمال صحفيو RT العسكريون: فالنتين غوريشين، ومراد غازدييف وسرغون هدايا، وسيميون سينديروف، مراسلو RT Arabic سلام مسافر، ورئيسة تحرير RT Balkan يلينا ميلينتشيتش.

وفاز في العام الأول للمسابقة صحفيون من العراق وإيرلندا وسنغافورة. وكُرّم في عام 2019 ممثلو روسيا والولايات المتحدة وإيطاليا والهند، وفي عام 2020 كرم صحفيون عسكريون من روسيا وسوريا والهند، وفاز بالجائزة في عام 2021 صحفيون عسكريون من روسيا والولايات المتحدة واليمن.

أسست قناة RT جائزة خالد الخطيب الدولية تخليدا لذكرى الصحفي خالد الخطيب، الذي كان يعمل لصالح RT Arabic، وقضى نحبه عن عمر ناهز 25 عاما في محافظة حمص السورية جراء قصف صاروخي للمسلحين عام 2017. عمل خالد على تغطية معارك القوات الحكومية السورية ضد الإرهابيين. وقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنحه ميدالية "من أجل الشجاعة" بعد وفاته، وسلمت إلى عائلته خلال الحفل الأول لتوزيع جوائز المسابقة.