القرم تحطم الرقم القياسي بدرجة الحرارة المسجلة عام 1937

سجلت حرارة الجو يوم السبت في جبال شبه جزيرة القرم 20 درجة مئوية، وفي سيمفيروبول حطمت الرقم القياسي الموثق لدرجات الحرارة في مثل هذا اليوم من عام 1937.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مركز الأرصاد الجوية المائية في شبه الجزيرة.

"قبل ذلك، تم تسجيل درجة حرارة قصوى مطلقة للهواء في 17 ديسمبر في عام 1937 في سيمفيروبول، وبارتفاع درجة حرارة الهواء إلى 17.8 درجة، يكون قد تم تسجيل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة".

وفق مركز الارصاد لن يستمر طويلا هذا الطقس الدافئ في شبه جزيرة القرم، ففي بداية الأسبوع القادم من المتوقع انخفاض درجات الحرارة للمستويات المتعادة لمثل هذا الوقت من العام.

المصدر: نوفوستي