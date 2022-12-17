فتح قضية جنائية في ستافروبول بعد نفوق جماعي  للكركي

قال مصدر في لجنة التحقيق الروسية، إنه تم فتح قضية جنائية في منطقة بتروفسكي بإقليم ستافروبول، بعد تسجيل موت جماعي للكركي.

وأضاف: "تم فتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة وفقا للقسم رقم 2 من المادة 249 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (انتهاك القواعد الموضوعة لمكافحة الأمراض والآفات التي تصيب النباتات، والتي تترتب عليها عواقب وخيمة)".

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ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين.

ووفقا لمواد التحقيق، تم في نوفمبر العثور في أراضي زراعية بمنطقة بتروفسكي على ما لا يقل عن 800 جثة لطيور الكركي، المدرجة في الكتاب الأحمر لإقليم ستافروبول. وعثر هناك كذلك على 4 أرانب برية ميتة و طير حجل نافق.

أظهرت نتائج الدراسة السمية الكيميائية، أن جثث الطيور تحتوي على سم موجود في مركبات الفسفور العضوي، مما أدى إلى الوفاة.

وتبين للتحقيق، أن بعض المؤسسات الزراعية انتهكت في نوفمبر قواعد استخدام الدواء المخصص للقضاء على القوارض – تم نشره على سطح التربة، وهو ما تسبب بمقتل الكركي.

المصدر: نوفوستي