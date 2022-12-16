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برلماني روسي: العقوبات الأوروبية على الأحزاب عقوبات ضد خيار الشعب الروسي

أخبار روسيا

برلماني روسي: العقوبات الأوروبية على الأحزاب عقوبات ضد خيار الشعب الروسي
Sputnik VLADIMIR FEDORENKO
زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي
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وصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأحزاب الروسية بأنها "عقوبات ضد خيار الشعب الروسي".

وقال سلوتسكي، الذي يترأس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي في منشور على "تلغرام" إن "المسؤولين الأوروبيين فرضوا عقوبات ضد خيار الشعب الروسي في جوهر الأمر، وضد الجميع، لأن القوى السياسية الممثلة في مجلس الدوما يعبرون عن مصالح مواطني روسيا، أي ناخبينا، بشكل مباشر".

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وأضاف أن مثل هذه الإجراءات "لن تقوض وحدة البلاد"، وأن العقوبات الغربية "أصبحت بمثابة شارة التميز للوطنيين الحقيقيين في روسيا".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على كافة الأحزاب الخمسة المتمثلة في مجلس الدوما الروسي، ضمن حزمته التساعةمن العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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