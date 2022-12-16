شويغو: قواتنا الاستراتيجية تضمن أمن روسيا بقدراتها على الردع النووي

أشاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالقوات الصاروخية الاستراتيجية ودورها في الردع النووي لضمان أمن البلاد، وأعرب عن شكره للعلماء الروس المبدعين في تصميم دروع روسيا الصاروخية.

وفي تهنئته للقوات الصاروخية بمناسبة يوم "قوات الصواريخ الاستراتيجية"، شدّد شويغو على أن الصواريخ الاستراتيجية الروسية المتميزة والضامنة لأمن روسيا، صنعتها عقول العلماء وأيدي الخبراء الروس المبدعين".

وأضاف: "بفضل الكفاءة المهنية للعاملين في هذا القطاع وتفانيهم في أداء مهامهم نضمن اليوم جاهزية قوات الصواريخ الاستراتيجية لتنفيذ المهام التي توكل إليهم".

المصدر: RT