الخارجية الروسية تصدر بيانا عن القمة الأمريكية الإفريقية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تصريحات واشنطن خلال القمة الأمريكية الإفريقية تدل على عدم أنها غير قادرة على الحوار المتكافئ والمنافسة النزيهة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، يوم الجمعة، تعليقا على القمة الأمريكية الإفريقية التي اختتمت في واشنطن: "انتبهنا إلى التصريحات الكثيرة المعادية لروسيا والصين، التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون أثناء قمة الولايات المتحدة وإفريقيا".

وأضافت الخارجية: "مرة أخرى تظهر واشنطن أنها غير قادرة على الحوار المتكافئ والمنافسة النزيهة، وتصريحاتها بشأن حرية الخيار للدول الإفريقية دليل على ازدواجية المعايير".

وأشارت بهذا الصدد إلى مشروع القانون الأمريكي حول "التصدي للأنشطة الخبيثة لروسيا في إفريقيا"، مضيفة أن هذا المشروع "ينص على المعاقبة الجماعية على أي تعاون مع روسيا".

وأكدت أن "مثل هذه القيود على الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية تدل على المنافسة غير النزيهة وفرض الأجندات الغربية على الدول الأخرى بفظاظة".

وأضافت أن "روسيا متضامنة مع الأصدقاء الأفارقة الذين يتخذون موقفا مستقلا، وقبل كل شيء بشأن الوضع حول أوكرانيا، على الرغم من الضغوطات الضخمة من الغرب، بما في ذلك التهديدات بقطع الدعم المالي".

المصدر: RT