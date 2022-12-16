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اشتعال النيران في مروحية من طراز "مي-8" في مطار بايكال ومصرع الطاقم (فيديو)

أخبار روسيا

اشتعال النيران في مروحية من طراز
Globallookpress Maksim Konstantinov
مروحية من طراز "مي-8" - صورة أرشيفية
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صرح حاكم بورياتيا أليكسي تسيدينوف بأن النيران اشتعلت في مروحية من طراز "مي-8" أثناء هبوطها في مطار بايكال بأولان أودي، ولقي جميع أفراد الطاقم مصرعهم.

ووفقا له، لم يتم تسليم المروحية من مصنع الطائرات ولم تكن قيد التشغيل. وتابع تسيدينوف: "لم يكن هناك ركاب أو بضاعة شحن على متن المروحية، ولم يكن هناك سوى الطاقم المكون من 3 أشخاص، وقد لقوا جميعا مصرعهم".

المصدر: نوفوستي

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