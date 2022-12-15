روسيا تخطط لإطلاق 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2023

أعلن قائد القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكاييف، أن القوات الاستراتيجية تخطط لإطلاق ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات العام المقبل.

وأوضح كاراكاييف في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر"، أن عمليات الإطلاق من المقرر أن تنفذ من مطار "بليسيتسك" الفضائي وميدان "كابوستين يار" الاختباري.

وأشار إلى أن روسيا تبلغ الولايات المتحدة بعمليات الإطلاق في موعد أقصاه 24 ساعة قبل إطلاق الصواريخ، عبر مركز خفض المخاطر النووية وطبقا لاتفاقية تبادل المعلومات حول إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات، الموقعة بين موسكو وواشنطن عام 1988، وفي إطار معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن روسيا تبلغ واشنطن بموعد الإطلاق ومكانه ومنطقة سقوط الرؤوس الحربية، وأن الولايات المتحدة تقدم المعلومات المماثلة حول إطلاق كافة صواريخها الباليستية العابرة للقارات وتلك التي تطلقها الغواصات.

المصدر: نوفوستي