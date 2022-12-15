وزارة الدفاع الروسية تعدّل قائمة المستلزمات الإسعافية في جعب الجنود

أعلن رئيس الإدارة الطبية بوزارة الدفاع الروسية، دميتري تريشكين، تعديل قائمة المستلزمات الطبية في جعب الجنود والمسعفين في قوام القوات الروسية، استنادا للخبرة المكتسبة في أوكرانيا.

وقال تريشكين عبر قناة "روسيا 24": "لدى كل عسكري مجموعة من مستلزمات الإسعافات الأولية الفردية في جعبته، ومع العملية العسكرية في أوكرانيا عدّلنا قائمة هذه المستلزمات".

وأوضح أن هذه التعديلات تشمل مستلزمات الإسعافات الأولية التي لا يحملها كافة الجنود، وإنما المسعفون المؤهلون من أطباء ومسعفين ومساعدي أطباء ومراقبين صحيين.

وتابع: "تشمل المستلزمات الإسعافية بعد تعديل قائمتها عددا أكبر من عصابات منع النزيف والضمادات، وغير ذلك.

المصدر: نوفوستي